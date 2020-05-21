На «коричневой» ветке метро завершили проходку к тоннелю у станции «Путиловская»

На &#171;коричневой&#187; ветке метро завершили проходку к тоннелю у станции &#171;Путиловская&#187;
Бригада проходчиков смонтировала кольцо под номером 3 000. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

В Северной столице продолжают строить Красносельско-Калининскую линию. Там смонтировали уже трехтысячное кольцо.

Информация об этом была опубликована сегодня, 21 мая, в сообществе «Метрострой. История петербургского метро» в социальной сети «ВКонтакте».

Механизированный щит КТ-1-5,6 завершает проходку участка тоннеля третьего пути, по которому потом будут ходить составы за станцией «Путиловская».

Сейчас до места соприкосновения ветки с Кировско-Выборгской линией остается установить 62 кольца. Затем тоннельный отряд приступит к строительству «Казаковской».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аппараты с масками в метро Санкт-Петербурга опустели за считанные часы. Так, на одной из самых загруженных станций «Улица Дыбенко» автомат с масками почти опустошили к 9 утра. Повышенный спрос на средства индивидуальной защиты связан с введением в городе «масочного» режима.

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