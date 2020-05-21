ДНР и ЛНР привели войска в полную боеготовность

Правительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои войска в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских силовиков.

Об этом власти ЛНР и ДНР уведомили в среду, 20 мая. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что ситуация обострилась еще 1 мая, за это время, несмотря на режим прекращения огня, обстрелы велись более 250 раз. Кроме того, украинские войска применяют вооружение, запрещённое Минскими соглашениями.

Обстрелы, к сожалению, не обошлись без жертв: погибла одна женщина, а еще одиннадцать человек получили ранения, пятеро из них — дети. В связи с этим было принято решение объявить режим повышенной боевой готовности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинский адвокат Андрей Федур призвал переименовать государство в Русь.