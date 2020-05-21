Tele2 обеспечила 160 школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения

Tele2 в рамках акции «Помоги учиться» и соглашения с правительством Ленинградской области обеспечила бесплатным мобильным интернетом и планшетами школьников четырех специализированных образовательных учреждений.

Tele2 предоставила 161 планшет и мобильный интернет для дистанционного обучения учащихся в Ленинградской области. Помощь предоставлена воспитанникам специализированных образовательных учреждений, у которых нет персональных компьютеров дома для прохождения дистанционного обучения. Школьники смогут использовать мобильный интернет Tele2 бесплатно на протяжении трех месяцев как для завершения учебного года, так и для самообразования на летних каникулах. Пакет включает 10 Гб интернет-трафика ежемесячно.

Планшеты и SIM-карты распределят среди четырех образовательных учреждений Ленинградской области: Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации, Сясьстройской школы-интерната и Кировской школы-интерната, реализующих адаптированные образовательные программы, а также Мгинской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения.

Евгений Головинов, заместитель директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 по вопросам взаимодействия с органами государственной власти:

«Переход обучения в онлайн коснулся многих семей, но особенно нелегко было тем, кто не может себе позволить в короткий промежуток времени и купить оргтехнику, и оплатить интернет. Электронные дневники, мессенджеры, уроки по видеосвязи и контрольные на специальных онлайн-платформах – все это разнообразие инструментов дистанционного образования работает только при наличии надежного интернета, который мы и предоставили. А в качестве наших услуг мы уверены, поскольку в прошлом году в Ленобласти Tele2 модернизировала инфраструктуру связи, увеличив покрытие сети и скорость мобильного интернета».

Евгений Хомичев, первый заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области:

«Мы благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в нашей акции #помогиучиться». Это компании Tele2, «Нокиан шина», «Филип Моррис Ижора», «Выборжец», «Евроинвест», «Термекс», ЛСР, «Развитие» (ЦДС), Infotex, «Полис Групп», «Супервэйв Групп», «Рэмос Альфа», «Максимум», предприниматели и жители региона. За три недели акции #помогиучиться удалось собрать более 2300 планшетов, ноутбуков и компьютеров для льготных категорий школьников и преподавателей Ленинградской области».