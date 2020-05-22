В поселке Вырица неизвестные обнесли хозпостройку на 185 тысяч рублей

В Гатчинском районе Ленинградской области разыскивают злоумышленников, обворовавших хозяйственную постройку в поселке Вырица на Суворовском проспекте.

Согласно информации 56-летнего заявителя, инцидент произошел 21 мая. Неизвестные проникли в здание и вынесли оттуда лодочный мотор, электрические инструменты, а также прихватили несколько бутылок алкоголя. В общей сложности, воры поживились имуществом на 184,5 тысячи рублей, передают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос об уголовном деле. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемых преступников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Пушкин хулиганы напали на водителя такси и отобрали у последнего смартфон и деньги. Пострадавший оценил ущерб в 10,5 тысяч рублей.