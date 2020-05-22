Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня

Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня
Нападающий сине-бело-голубых провел год сначала в "Бутырке", а затем - в колонии в Белгородской области. Фото: Baltphoto

Московский городской суд 17 июня пересмотрит приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Заседание начнется в 10:00. Отметим, что еще 13 мая кассационный суд постановил удовлетворить ходатайства адвокатов полузащитника «Ростова» и форварда «Зенита» о пересмотре приговора.

Инцидент с участием скандально известных футболистов, а также младшего брата Кокорина, Кирилла, и друга спортсменов, Александра Протасовицкого, произошел в 2018 году. Осенью участники драки оказались за решеткой, а спустя год оказались на свободе по УДО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» предложил Александру Кокорину, который сейчас играет в аренде за «Сочи», новый контракт. Позже гендиректор клуба Александр Медведев объяснил, что это «технический момент», связанный с коронавирусными ограничениями.

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