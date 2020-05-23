В Петербурге на прощание с умершими отведут 10 минут

В Петербурге на прощание с умершими отведут 10 минут
Кладбище. Фото: flickr.com

Жители Петербурга вновь смогут прощаться с умершими родственниками. Однако церемонии все равно будут проходить лишь при четком соблюдении правил эпидемической безопасности.

Рекомендации для проведения прощания с умершими с учетом требований, которые согласованы с Роспотребнадзором, опубликовал Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Так, церемонии разрешены при соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра, в зале для этого нанесут разметку. На прощание отведено десять минут.

О том, что горожанам вновь разрешат провожать в последний путь своих родных, рассказал губернатор Александр Беглов. По его словам, Смольному удалось достичь в этом вопросе общего знаменателя с Роспотребнадзором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса.

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В Петербурге на прощание с умершими отведут 10 минут
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