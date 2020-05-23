В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 14,6 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 14,6 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 14 тыс. 608 человек. Об этом сообщает городская администрация в субботу, 23 мая.

На карантине в городе остаются 3 тыс. 339 человек. Из них 164 человека находятся в обсерваторе, 686 отправлены на самоизоляцию, 2 тыс. 489 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 получила более 1,3 тыс. вызовов. Служба экстренных вызовов 112 обработала 509 обращений, служба скорой помощи — 188, полиция — 69.

О возвращении из другой страны сообщили 68 человек.

Петербуржцы за сутки оставили 217 обращений на оказание волонтерской помощи. За весь период волонтеры выполнили 17 тыс. 98 заявок. Обратиться за помощью горожане могут по номеру 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России с начала пандемии проведено более 8,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

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