Минздрав завершит тестирование препарата от коронавируса за «месяц-два»

Минздрав России намерен завершить клинические испытания нового препарата от коронавируса за один-два месяца. Такое заявление сделал главный уролог ведомства Дмитрий Пушкарь.

Речь идет о препарате «Фавипиравир» под наименованием «Арепливир». Академик также является ответственным за выполнение протокола данных исследований. Как сообщили РИА Новости, Он отметил, что после завершения тестирования документы передадут на регистрацию.

По словам Пушкаря, исследования будут проводиться на инфицированных Covid-19, находящихся в Петербурге, Москве и Мордовии. Он будет применяться только в случае средней тяжести здоровья пациента.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве оценили мощность второй волны Covid-19.