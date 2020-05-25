На территории заброшенного стадиона в Петербурге нашли труп бездомного

На территории заброшенного стадиона в Петербурге нашли труп бездомного
Кроме приблизительного возраста, о погибшем ничего неизвестно. Фото: pixabay.com

На заброшенном стадион «Волна» в Кировском районе Санкт-Петербурга обнаружено бездыханное тело бездомного мужчины.

Заявление об обнаружении трупа поступило в полицию в субботу, 23 мая. Тело находилось на территории заброшенного стадиона «Волна», который расположен на Дороге на Турухтанные острова. На вид погибшему около 35-40 лет.

По информации правоохранителей, смерть мужчины была не насильственной. Представители органов также сделали вывод, что умерший был человеком без определенного места жительства. Точную причину смерти установит экспертиза. Других подробностей не приводится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино мужчина задушил свою 25-летнюю сожительницу и пытался избавиться от трупа. Чтобы скрыть следы преступления, он отвез тело в строительной тележке в один из домов по Голландской улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бездомный кировский район санкт-петербург стадион волна труп турухтанные острова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина не смог выплыть из озера в Ленобласти
Setl Group ввел в эксплуатацию 7-миллионный квадратный метр
Двое петербуржцев организовали подпольное казино в квартире на ...
На территории заброшенного стадиона в Петербурге нашли труп бездомного
Петербургские родители могут оценить дистанционное обучение школьников
В России за сутки зафиксировано почти 9 тысяч новых случаев коронавируса
За сутки тесты на коронавирус сдали 3312 жителей Петербурга
После алкогольной посиделки на Косыгина «случайные знакомые» ...