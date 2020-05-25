На территории заброшенного стадиона в Петербурге нашли труп бездомного

На заброшенном стадион «Волна» в Кировском районе Санкт-Петербурга обнаружено бездыханное тело бездомного мужчины.

Заявление об обнаружении трупа поступило в полицию в субботу, 23 мая. Тело находилось на территории заброшенного стадиона «Волна», который расположен на Дороге на Турухтанные острова. На вид погибшему около 35-40 лет.

По информации правоохранителей, смерть мужчины была не насильственной. Представители органов также сделали вывод, что умерший был человеком без определенного места жительства. Точную причину смерти установит экспертиза. Других подробностей не приводится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино мужчина задушил свою 25-летнюю сожительницу и пытался избавиться от трупа. Чтобы скрыть следы преступления, он отвез тело в строительной тележке в один из домов по Голландской улице.