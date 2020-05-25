«Поддержим бизнес». МКБ объявляет акцию для новых клиентов сегмента МСБ

Московский кредитный банк (МКБ) запускает акцию «Поддержим бизнес», рассчитанную на корпоративных клиентов сегмента малого и среднего бизнеса.

Акция продлится до 30 июня.

Компании малого и среднего бизнеса, открывшие в это время счет в МКБ, смогут получить на два месяца, включая месяц подключения:

— отмену абонентской платы за пакет услуг «Стартовый»;

— снижение абонентской платы за пакет услуг «Оптимальный» и «Бизнес» на 50%;

— отмена фиксированной комиссии за торговый эквайринг и ряда других комиссий.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте.

«В период пандемии для большинства компаний сегмента МСБ важен каждый рубль, так как экономия для них – это путь к выживанию, — рассуждает глава департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. – Именно поэтому мы приняли решение обнулить часть комиссий и снизить тарифы, чтобы новые клиенты могли без лишних трат открыть счет в МКБ и по достоинству оценить удобство и сервис обслуживания».