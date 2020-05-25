Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19

Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики. Однако такой метод может сильно пересушить кожу.

В данном исследовании приняли участие 1 633 человека, у всех был взят тест на коронавиурс. Добровольцы также сообщили, как часто они соблюдали гигиену рук в течение дня.

Согласно данные опубликованы в журнале Wellcome Open Research, умеренное мытье рук связано с уменьшением риска инфицирования коронавирусом на 36%.

Специалитсы также отметили, что использовать антисептики стоит не более двух раз в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 60% россиян намерены провести летний отпуск дома.