Временно: полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра

Временно: полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра
Это временная мера, принятая в связи с ограничениями, введенными из-за распространения в стране коронавируса. Фото: pixabay

В России изменили правила приобретения полиса ОСАГО, стоимость которого теперь может изменяться в зависимости от индивидуальных характеристик водителей.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Так, во время сложной ситуации с коронавирусом водители могут приобретать полис ОСАГО без предоставления диагностической карты о состоянии авто либо свидетельства о прохождении техосмотра.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, страхователь должен предоставить данные в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер и не позднее 31 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа. Под запрет, в частности, попали бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус осаго россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поступить в магистратуру «Световой дизайн» ИТМО можно из дома и ...
Временно: полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра
Стали известны сроки возобновления туризма в России
В Петербурге неработающие пенсионеры получили по две тысячи за самоизоляцию
C 95-летием «Зенит» поздравили бывшие футболисты клуба
К ДТП на Приморском шоссе прибыли спасатели, «скорая» и полиция
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Названо число петербуржцев, которым выплатили по 800 рублей на маски и перчатки