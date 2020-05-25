Временно: полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра

Это временная мера, принятая в связи с ограничениями, введенными из-за распространения в стране коронавируса. Фото: pixabay

Это временная мера, принятая в связи с ограничениями, введенными из-за распространения в стране коронавируса. Фото: pixabay

В России изменили правила приобретения полиса ОСАГО, стоимость которого теперь может изменяться в зависимости от индивидуальных характеристик водителей.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Так, во время сложной ситуации с коронавирусом водители могут приобретать полис ОСАГО без предоставления диагностической карты о состоянии авто либо свидетельства о прохождении техосмотра.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, страхователь должен предоставить данные в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер и не позднее 31 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа. Под запрет, в частности, попали бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо.