Временно: полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра

В России изменили правила приобретения полиса ОСАГО, стоимость которого теперь может изменяться в зависимости от индивидуальных характеристик водителей.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Так, во время сложной ситуации с коронавирусом водители могут приобретать полис ОСАГО без предоставления диагностической карты о состоянии авто либо свидетельства о прохождении техосмотра.
Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, страхователь должен предоставить данные в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер и не позднее 31 октября.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа. Под запрет, в частности, попали бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо.