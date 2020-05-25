В Роспотребнадзоре обозначили сроки окончания масочного режима в России

В масках и перчатках россиянам предстоит ходить еще минимум месяц, а может и два. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она предупредила россиян о том, что всем придется жить в условиях «новой нормальности», так как коронавирус «не собирается уходить».

Попова отметила, что также будет сохраняться необходимость соблюдения чистоты в помещениях и прочие меры предотвращения распространения нового вируса.

Напомним, масочный режим был введен из-за сложной ситуации с коронавирусом нового типа. Гражданам нельзя появляться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова заявила о готовности свыше половины регионов России к снятию ограничений