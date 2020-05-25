В Петербург во вторник прилетят туристы из Индонезии и Киргизии

Ожидается, что на родину вернуться более 200 туристов.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В Пулково во вторник должны прилететь сразу два самолета. Один из них из Индонезии, другой из Киргизии. В общей сложности домой вернуться почти 240 человек, большинство из них это жители Северной столицы. После того, как местных высадят, самолеты полетят в Москву.

Как и всегда пассажиров в аэропорту встретят сотрудники Роспотребнадзора, сотрудники правоохранительных органов и другие специалисты. У них возьмут анализы, а затем развезут по домам. Нужно, чтобы любители путешествий оставались дома на протяжении двух недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка. В самолете находятся 13 жителей Петербурга, обучающихся в США по обмену, а также 67 человек из «гуманитарного списка», составленного в посольстве.