Стала известна возможная причина жесткой посадки Ми-8 на Чукотке

Жесткая посадка военного вертолета Ми-8 на Чукотке могла произойти из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительная причина крушения воздушного судна — техническая неисправность», — заявил источник в экстренных службах.

Утром 26 мая на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате происшествия погибли четыре человека. Аварийная посадка произошла в аэропорту Анадыр.

Власти Чукотки рассказали, что вертолет пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, никто не выжил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России скончались три человека.