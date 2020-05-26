Стала известна возможная причина жесткой посадки Ми-8 на Чукотке

Жесткая посадка военного вертолета Ми-8 на Чукотке могла произойти из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительная причина крушения воздушного судна — техническая неисправность», — заявил источник в экстренных службах.
Утром 26 мая на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате происшествия погибли четыре человека. Аварийная посадка произошла в аэропорту Анадыр.
Власти Чукотки рассказали, что вертолет пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, никто не выжил.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России скончались три человека.