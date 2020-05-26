Беглов пообещал петербургским школьникам выпускной

Беглов пообещал петербургским школьникам выпускной
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил выпускников не расстраиваться из-за отсутствия последнего звонка. Он пообещал старшеклассникам праздник на выпускной.

Градоначальник поручил комитету по образованию города придумать, каким образом отпраздновать выпускной.

В ходе заседания горправительства, которое состоялась 26 мая, Беглов подчеркнул, что к данному вопросу необходимо отнестись серьезно. Он рекомендовал комитету посоветоваться с Роспотребнадзором, выпускниками и их родителями на тему проведения праздника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поручил подготовить все детские сады Петербурга к новому учебному году.

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Беглов пообещал петербургским школьникам выпускной