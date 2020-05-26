Транспортная полиция пресекла незаконный вылов щуки в Невской губе

Санкция п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Санкция п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

В акватории Невской губы в Финском заливе сотрудники транспортной полиции заметили и пресекли незаконный вылов щуки.

За правонарушением стражи порядка застали 36-летнего местного жителя, который использовал для ловли рыбы запрещенные законом снасти. Браконьер занял место в ареале нереста. К моменту появления полиции нарушитель успел при помощи остроги выловить 8 щук.

Незаконная добыча, как и запрещенное орудие ловли, были изъяты, а самого горе-рыбака задержали и доставили в линейный отдел МВД России на водном транспорте. Отметим, что браконьерство является уголовно наказуемым преступлением, поэтому в отношении мужчины завели дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за аналогичным преступлением были застигнуты двое жителей Ленобласти в акватории Ладожского озера.