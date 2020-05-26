Транспортная полиция пресекла незаконный вылов щуки в Невской губе

В акватории Невской губы в Финском заливе сотрудники транспортной полиции заметили и пресекли незаконный вылов щуки.
За правонарушением стражи порядка застали 36-летнего местного жителя, который использовал для ловли рыбы запрещенные законом снасти. Браконьер занял место в ареале нереста. К моменту появления полиции нарушитель успел при помощи остроги выловить 8 щук.
Незаконная добыча, как и запрещенное орудие ловли, были изъяты, а самого горе-рыбака задержали и доставили в линейный отдел МВД России на водном транспорте. Отметим, что браконьерство является уголовно наказуемым преступлением, поэтому в отношении мужчины завели дело.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за аналогичным преступлением были застигнуты двое жителей Ленобласти в акватории Ладожского озера.