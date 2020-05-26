В Петербурге удвоилась нагрузка на больницы после майских праздников

После майских праздников в Петербурге выросло число госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Первый зампред комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что на текущий момент открытых в городе стационаров достаточно, однако они работают в напряженном режиме.

По словам Сарана, это связано с выходом города на пик после майских праздников. Он пояснил, что еще две недели назад в Петербурге госпитализировали 200-300 человек в сутки, а сейчас этот показатель установился на 650-670.

Сарана сравнил ежесуточное число госпитализированных с общей мощностью Покровской больницы. «То есть мы каждый день выписываем Покровскую больницу и одну кладем. Это колоссальная нагрузка», — отметил он.

На сегодняшний день пациентов с коронавирусом принимают 23 стационара. Вскоре будут расширены больницы №15 и №20, а также госпиталь в «Ленэкспо».

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