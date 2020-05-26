Международный арктический форум проведут в Петербурге в 2021 году

Международный арктический форум в Петербурге в 2019 году. Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Международный арктический форум в Петербурге в 2019 году. Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Северной столице в следующем году по поручению российского правительства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Среди членов организационного комитета по подготовке и проведению форума будут губернатор Петербурга Александр Беглов, врио главы Ненецкого АО Юрий Бездумный, врио главы Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, главный командующий ВМФ адмирал Николай Евменов и другие.

Напомним, что Международный арктический форум проводится ежегодно начиная с 2010 года. Мероприятие является крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития Арктики. Петербург принял форум в первый раз в 2019 году. До этого он проводился в Архангельске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юридический форум в Петербурге перенесли на 2021 год.