Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на из-за COVID-19

Общежитие №13 на Гражданском проспекте, где проживают иностранные студенты Политехнического университета, превратили в обсерватор из-за заражения коронавирусом нескольких студентов.

Как сообщается на сайте вуза во вторник, 26, мая, обсерватор организовали по предписанию Роспотребнадзора. О ситуации сообщили в посольства и консульства стран, студенты из которых оказались закрытыми на карантин.

Общежитие поместили на карантин 22 мая. Его могут снять 4 июня, но при условии, что новых заразившихся не будет выявлено. Студентов с симптомами изолируют в другом корпусе.

Кроме того, на сайте сообщается, что студентам выделят по четыре тысячи рублей в качестве материальной помощи. Продукты и необходимые товары будут доставлять волонтеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские библиотеки хотят ввести карантин для книг.