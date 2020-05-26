В Вологде дети спаслись от пожара, выпрыгнув из окна горящей квартиры

В Вологде дети спаслись от пожара, выпрыгнув из окна горящей квартиры
Дети госпитализированы с ожогами. Фото: pixabay

Дети были заперты в загоревшейся квартире, для спасения им пришлось прыгать из окна.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного управления СК по региону, огонь вспыхнул на третьем этаже жилого дома на улице Горького в Вологде.

По данным правоохранителей, пятилетняя девочки и двухлетний мальчик были в квартире вместе с дедушкой. Первыми пожар в квартире заметили строители, которые работали в соседнем доме. Они побежали к месту ЧП, но обнаружили у двери квартиры только 63-летнего дедушку. Оказалось, что когда он выходил в подъезд, дверь захлопнулась и дети оказались заперты внутри.

«Следуя указаниям взрослых, дети спрыгнули из окна, их поймали и травм дети не получили», — рассказали в СК.

Дети отделались ожогами, однако их состояние оценивается как тяжелое и сейчас они в реанимации. Дедушку увезли в больницу с отравлением продуктами горения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Мурино оттащили машину, чтобы проехали пожарные.

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В Вологде дети спаслись от пожара, выпрыгнув из окна горящей квартиры
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