Суточный прирост инфицированных Covid-19 в России снизился до 2,3%

В России ежедневно сдают тесты на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В России ежедневно сдают тесты на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Суточный прирост ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции в России значительно снизился.

Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, данный показатель упал до 2,3%.

За минувшие сутки на территории Российской Федерации выявили 8 338 новых случаев инфицирования Covid-19, всего в стране зарегистрировано 370 680 случаев инфекции.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем коронавирус отличается от свиного гриппа. Врач рассказал, что коронавирус нового типа способен дольше выживать в окружающей среде.