На Южном участке ЗСД в Петербурге перекроют два въезда

На Южном участке ЗСД в Петербурге перекроют два въезда
Ремонтируемые участки также оснастят необходимыми знаками об ограничении движения и информационными щитами. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В последние дни мая два заезда на Западный скоростной диаметр (ЗСД) будут полностью перекрыты из-за ремонтных работ.

Как объяснили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», обслуживающей трассу, на Южном участке ЗСД буду восстанавливать дорожное обустройство. Работы займут несколько часов: заезд на магистраль с Автомобильной улицы будет закрыт с 23 часов 28 мая до 6 утра 29 мая для грузового транспорта.

Также, с 23 часов 30 мая до часу ночи 31 мая закроют для всего автомобильного транспорта, — как легкового, так и грузового, — заезд с Ленинского проспекта. Отметим, что информацию о проводимых работах выведут на табло, чтобы заранее уведомить водителей. Ремонтируемые участки также оснастят необходимыми знаками об ограничении движения и информационными щитами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 27 мая, движение по ЗСД сильно ограничено из-за серьезного ДТП с тремя машинами.

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