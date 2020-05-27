В 2020 году в Приморском районе появится три детских сада

Два садика сдадут в эксплуатацию уже в августе, еще один - в декабре. Фото: pixabay.com

Два садика сдадут в эксплуатацию уже в августе, еще один - в декабре. Фото: pixabay.com

До конца текущего года в Приморском районе Северной столицы завершат три детских сада, на Суздальском шоссе и Яхтенной улице.

Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе петербургского комитета по строительству. Государственные контракты с подрядчиками Фонд капстроительства уже заключил. Согласно договору, два садика на 140 мест каждый на 14 и 15 участках Суздальского шоссе построит ООО «СУАР-Групп». В первом садике уже ведутся отделочные работы, он будет сдан в эксплуатацию в августе.

Второй детский сад еще находится на стадии возведения и будет готов к декабрю. Третье дошкольное учреждение построит АО «ТРЕСТ №68» рядом с домом №1 по Яхтенной улице. Его вместимость составит 190 мест. Этот детский сад также откроет двери в августе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что набор в детские сады в Петербурге продлили до августа.