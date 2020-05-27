На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат движение

На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат движение
На М-10 ограничат пропускную способность. Фото: unsplash.com

С 1 по 15 июня на километре 652 автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области ограничат пропускную способность. Причиной этой стали работы по устройству подходов к деформационным швам.

Дорожные работы запланированы на путепроводе через железную дорогу Тосно-Новолисино на трассе М-10. На участке будут поочередно перекрывать по одной полосе в направлении Петербурга.

«Движение в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Пузыревский добавил, что устройство дорожного покрытия в пришовной зоне будет выполняться с использованием эластомерных материалов. Подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 22 мая на путепроводе на 90 км внутреннего кольца КАД начались работы по замене деформационного шва.

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