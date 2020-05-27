Кремль: Саммиты БРИКС и ШОС будут перенесены

Россия приняла решение о переносе саммитов БРИКС и ШОС, которые должны были пройти в июле текущего года, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Об этом в среду, 27 мая, сообщила пресс-служба Кремля. В документе также говорится, что новые даты определят в зависимости от развития ситуации с коронавирусом как в государствах, входящих в объединения БРИКС и ШОС, так и во всем мире в целом.

Напомним, что членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Партнерами ШОС являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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