Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

ам Бречалова, его самочувствие удовлетворительное, поводов для беспокойства нет. Фото: udmurt.ru

ам Бречалова, его самочувствие удовлетворительное, поводов для беспокойства нет. Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов заявил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Информация об этом появилась в среду, 27 мая, в телеграм-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Бречалов рассказал, что последнее время сузил круг контактов до минимального: к счастью, пока у всех из этих лиц отрицательные результаты. Политик также отметил, что догадывается, от кого мог подхватить болезнь.

На данный момент в Удмуртии с начала пандемии зарегистрировано 556 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 367 пациентов успешно выздоровели, а еще 12 человек, к сожалению, скончались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в общежитии Университета путей сообщения зарегистрировали вспышку коронавируса, который завезли студенты, скрывшие результаты тестов.