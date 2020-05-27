Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
ам Бречалова, его самочувствие удовлетворительное, поводов для беспокойства нет. Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов заявил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Информация об этом появилась в среду, 27 мая, в телеграм-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Бречалов рассказал, что последнее время сузил круг контактов до минимального: к счастью, пока у всех из этих лиц отрицательные результаты. Политик также отметил, что догадывается, от кого мог подхватить болезнь.

На данный момент в Удмуртии с начала пандемии зарегистрировано 556 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 367 пациентов успешно выздоровели, а еще 12 человек, к сожалению, скончались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в общежитии Университета путей сообщения зарегистрировали вспышку коронавируса, который завезли студенты, скрывшие результаты тестов.

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