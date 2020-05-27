НИИ им. Джанелидзе назначили 100 тысяч рублей штрафа за несоблюдение санитарной безопаности

НИИ им. Джанелидзе назначили 100 тысяч рублей штрафа за несоблюдение санитарной безопаности
На данный момент большинство нарушений институт устранил. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Фрунзенский районный суд назначил петербургскому НИИ им. Джанелидзе штраф за многочисленные нарушения норм санитарной безопасности.

В частности, инспекция Роспотребнадзора выявила, что сотрудники медицинского учреждения либо не используют средства индивидуальной защиты (СИЗ), либо носят маски с открытым носом, что делает их бесполезными. Кроме того, у персонала и пациентов общая столовая. Система вентиляции в больнице также не изменена в соответствии с эпидемиологическим положением. Врачебные и сестринские совещания проходят в штатном режиме, что также является нарушением.

Также в учреждение не обеспечено необходимым запасом СИЗ и дезинфекторов, по всем помещения института можно свободно перемещаться, а сами медики не ведут учет заболевших внутрибольничной пневмонией. В связи с этим учреждение должно заплатить 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за отказ проходить тест на коронавирус россиян могут штрафовать.

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