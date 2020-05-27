НИИ им. Джанелидзе назначили 100 тысяч рублей штрафа за несоблюдение санитарной безопаности

Фрунзенский районный суд назначил петербургскому НИИ им. Джанелидзе штраф за многочисленные нарушения норм санитарной безопасности.

В частности, инспекция Роспотребнадзора выявила, что сотрудники медицинского учреждения либо не используют средства индивидуальной защиты (СИЗ), либо носят маски с открытым носом, что делает их бесполезными. Кроме того, у персонала и пациентов общая столовая. Система вентиляции в больнице также не изменена в соответствии с эпидемиологическим положением. Врачебные и сестринские совещания проходят в штатном режиме, что также является нарушением.

Также в учреждение не обеспечено необходимым запасом СИЗ и дезинфекторов, по всем помещения института можно свободно перемещаться, а сами медики не ведут учет заболевших внутрибольничной пневмонией. В связи с этим учреждение должно заплатить 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за отказ проходить тест на коронавирус россиян могут штрафовать.