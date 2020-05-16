За отказ от тестирования на коронавирус россиянам грозит штраф

Тем, кто откажется от тестирования на коронавирус, грозит штраф. Фото: gov.spb.ru

Тем, кто откажется от тестирования на коронавирус, грозит штраф. Фото: gov.spb.ru

Россиянам, которые откажутся от тестирования при подозрении на коронавирус, грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Получить штраф также может человек, который вернулся из-за границы и не сообщил о своем фактическом месте пребывания, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Нарушения влекут административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Санкции по данной статье предполагают штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В России к 16 мая подтверждено более 272 тыс. случаев коронавируса. Прирост за последние сутки составил 9,2 тыс. случаев. С начала пандемии в стране скончались 2 тыс. 537 зараженных, выздоровели более 63 тыс. пациентов.

Под медицинским наблюдением в России остаются 252 тыс. 802 человека. По данным Роспотребнадзора, за весь период в стране проведено более 6,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.