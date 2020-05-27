Семин поблагодарил Дзюбу за его поддержку

Футболист не согласился с фактом увольнение тренера из «Локомотива».

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем рассказал российский тренер Юрий Семин в беседе с порталом Sport24. У него спросили, как относится к словам поддержки со стороны футболиста «Зенита» Артема Дзюбы. Специалист отметил, что рад это слышать и очень благодарит игрока. Он признался, что считает Дзюбу отличным футболистом и человеком, с которым всегда приятно общаться. Семин подчеркнул, что игрок не связывался с ним лично, но все равно приятно знать, что он сказать что-то хорошее.

Напоминаем, что Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным. Он убежден, что люди, которые имеют отношению к происходящему, ничего не понимают в футболе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семин рассказал о своем уходе из «Локомотива». Тренер коротко прокомментировал случившееся в разговоре с журналистами.