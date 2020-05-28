Сеть «Лэнд» закрывает два магазина в центре Санкт-Петербурга

Сеть &#171;Лэнд&#187; закрывает два магазина в центре Санкт-Петербурга
Супермаркеты закроются этим летом. Фото: supermarket-land

Сеть супермаркетов «Лэнд» объявила о закрытии флагманского магазина «Стокманн» на Невском проспекте и супермаркете во «Владимирском пассаже» на Владимирском проспекте.

Руководство приняло решение о закрытии двух точек из-за резкого падения оборота на фоне кризиса в связи с коронавирусной пандемией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент завершаются переговоры о приостановке аренды помещений магазинов с собственниками указанных торговых центров.

Магазины во «Владимирском пассаже» и «Невском центре» должны закрыть до конца этого лета. Сейчас их площадями в 1,8 тыс. кв.м. на Владимирском и 3,2 тыс. кв.м. на Невском интересуются X5 Retail Group и «Азбука вкуса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговая сеть «Лэнд» закрыла два супермаркета, открытых на месте SPAR.

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Сеть «Лэнд» закрывает два магазина в центре Санкт-Петербурга
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