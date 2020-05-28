На проходной Кировского завода выстроилась очередь из-за сломанного турникета

«Безопасная дистанция не соблюдена. Но виноваты все. И кто создает очереди и люди, не выполняющих всех норм», — отмечают комментаторы. Фото: vk.com/spb_today

«Безопасная дистанция не соблюдена. Но виноваты все. И кто создает очереди и люди, не выполняющих всех норм», — отмечают комментаторы. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 мая на проходной Кировского завода растянулась огромная очередь. Соблюдать дистанцию в таких обстоятельствах люди не стали.

О произошедшем рассказали очевидцы, которые заодно поделились фотографическими доказательствами огромного скопления сотрудников завода в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Представители предприятия отметили, что чрезвычайная ситуация была вызвана поломкой турникета.

Интернет-пользователи в комментариях также возмутились пренебрежением требованиями санитарной безопасности. Тем не менее, участники сообщества признали, что виноваты не только те, кто стоял в очереди, но и руководство, не предусмотревшее соблюдение всех норм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе образовалась пробка из желающих посмотреть на ДТП.