Двух петербуржцев, 10 лет назад убивших прохожую из-за жажды наживы, приговорили к 36 годам тюрьмы

Двух петербуржцев, 10 лет назад убивших прохожую из-за жажды наживы, приговорили к 36 годам тюрьмы
Жестокие преступники суммарно проведут в тюрьме 36 лет. Фото: pixabay.com

Десять лет назад двое петербуржцев задумали ограбить случайного прохожего. Жертвой стала местная жительница, которую преступники, испугавшись разоблачения, убили.

Трагический инцидент произошел в августе 2010 года. Некие Борщев и Жданов напали на шокированную женщину, затолкали её в собственную машину, и увезли в безлюдное место, которым оказалась улица Пионерстроя в Красносельском районе Петербурга. Там грабители под угрозой расправы стали требовать у жертвы данные банковской карты и все ценное имущество.

Женщина сразу же отдала злодеям все деньги, телефон и украшения на общую сумму около 30 тысяч рублей. Однако преступникам показалось небезопасным оставлять пострадавшую в живых. Они попытались задушить жертву и, еще живую, положили в багажник, где один из грабителей «добил» несчастную женщину ударом ножа в шею. Автомобиль с трупом они оставили возле дома №155 на проспекте Ветеранов, где через дня его нашли родственники погибшей.

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил каждого из участников убийства к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Верности неизвестные напали на музыканта, избили и ограбили его.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
городской суд санкт-петербурга ограбление прокуратура спб санкт-петербург убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РЖД откажется от дистанцированной рассадки пассажиров с 29 мая
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно вышло из порта в ...
Двух петербуржцев, 10 лет назад убивших прохожую из-за жажды наживы, ...
В июне детские лагеря в Ленобласти останутся закрытыми
«Водоканал» готовится к летним ливням и потопам
Коронавирус за сутки нашли в 32 населенных пунктах Ленобласти
За день в Петербурге едва не обокрали два магазина более чем на 15 тысяч рублей
В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1656