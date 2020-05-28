Двух петербуржцев, 10 лет назад убивших прохожую из-за жажды наживы, приговорили к 36 годам тюрьмы

Десять лет назад двое петербуржцев задумали ограбить случайного прохожего. Жертвой стала местная жительница, которую преступники, испугавшись разоблачения, убили.

Трагический инцидент произошел в августе 2010 года. Некие Борщев и Жданов напали на шокированную женщину, затолкали её в собственную машину, и увезли в безлюдное место, которым оказалась улица Пионерстроя в Красносельском районе Петербурга. Там грабители под угрозой расправы стали требовать у жертвы данные банковской карты и все ценное имущество.

Женщина сразу же отдала злодеям все деньги, телефон и украшения на общую сумму около 30 тысяч рублей. Однако преступникам показалось небезопасным оставлять пострадавшую в живых. Они попытались задушить жертву и, еще живую, положили в багажник, где один из грабителей «добил» несчастную женщину ударом ножа в шею. Автомобиль с трупом они оставили возле дома №155 на проспекте Ветеранов, где через дня его нашли родственники погибшей.

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил каждого из участников убийства к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Верности неизвестные напали на музыканта, избили и ограбили его.