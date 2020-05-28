МКБ получил заявок на льготную ипотеку на 1 млрд руб.

Московский кредитный банк (МКБ) подвел первые итоги программы по выдаче льготной ипотеки с субсидированной государством ставкой 6,5%.

МКБ ввел для своих клиентов ставку по ипотеке ниже предусмотренной постановлением Правительства РФ — 5,9%.

Всего за первую неделю работы новой льготной ставки общий объем заявок на ипотеку превысил 1 млрд руб. Количество обращений за кредитом в мае увеличилось на 70% относительно апреля.

«Меры поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли, принятые Правительством России, уже доказали свою эффективность. Несмотря на введённый режим самоизоляции и невозможность посмотреть будущее жилье, у застройщиков идут продажи, граждане получают возможность приобрести квартиру с выгодой, и при этом для банков ипотечный кредит остается экономически привлекательным», — отмечает начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно на срок от 1 года до 30 лет, первоначальный взнос от 20%. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита. Минимальная сумма кредита начинается от 700 тыс. рублей.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для жителей других регионов — 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года, как дистанционно, так и в офисах банка или аккредитованного застройщика.