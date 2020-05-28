В Петербурге в суде не смогли доказать причастность военного к смерти малышки

В Петербурге в суде не смогли доказать причастность военного к смерти малышки
Вина не доказана. Фото: Baltphoto

Уголовное преследование было прекращено из-за отсутствия доказательств.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Первый Западный окружной военный суд в Северной столице прекратил уголовное преследование военнослужащего, которого обвиняли в убийстве восьмимесячной девочки. Отмечается, что доказательств его причастности к случившемуся не нашли. В суде считают, что сотрудники СК при рассмотрении дела допустили какие-то ошибки.

Напоминаем, что все случилось в 2016 году в Ленинградской области. Там во Всеволожске в одной из квартир была найдена бездыханная малышка – военный не был ее родным отцом, он жил с ее матерью. Считалось, что мужчина напился, а затем душил и бил девочку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на убийство.

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