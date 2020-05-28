Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Их можно получить через системные настройки ОС.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщили на сайте компании. Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. Нужно лишь зайти в системные настройки ОС, затем в раздел «Обновление и безопасность» и нажать на «Проверить наличие обновлений».

После обновлений у пользователя появится новый диспетчер задач, после ошибки человек сможет восстановить данные благодаря облачному хранилищу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10. Топ-менеджер корпорации Панос Панай опубликовал в своем Instagram-аккаунте ролик с нарезкой фрагментов нового дизайна новой Windows 10.