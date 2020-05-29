Стали известны последствия коронавируса для курильщиков

Стали известны последствия коронавируса для курильщиков
Курение отягчает течение коронавирусной инфекции. Фото: Pixabay

Коронавирус может отучить часть населения России от курения. Такое заявление сделал психиатр-нарколог Алексей Смышляев.

По его словам, продолжительное курение ухудшает работу легких, что может привести к серьезным проблемам при инфицировании Covid-19.

Как сообщает радио Sputnik, врач отметил, что курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно. И заметил, что при заболевании новым вирусом осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Из-за вредной привычки происходят все последствия, в том числе, летальные.

По его словам, когда человек подхватил коронавирус, у него пропадает желание курить. Поэтому часть населения откажется от вредной привычки совсем.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая еда может стать источником заражения коронавирусом.

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