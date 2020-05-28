Выяснилось, какая еда может стать источником заражения коронавирусом

Бояться покупать упакованную еду в магазине не нужно.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказал «Звезде» микробиолог Евгений Плисов. Он заявил, что еда действительно может стать источником заражения коронавирусом, но далеко не вся. Так, если речь идет о консервированных товарах, то вируса там быть не может. При этом эксперт не отрицает, что если инфицированный человек покашлял в руку, а затем ей прикоснулся к упаковке, то следующий покупатель вполне может заболеть.

Напоминаем, что в мире от коронавируса скончались 350 тысяч человек, из них в России – более четырех тысяч. Граждан продолжают просить оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и по возможности не контактировать с другими людьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в Москве от коронавируса скончались 76 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло цифры 4142.