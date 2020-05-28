За сутки в Москве от коронавируса скончались 76 пациентов

За сутки в Москве от коронавируса скончались 76 пациентов
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Общее количество летальных исходов достигло цифры 4142.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказали в оперативном столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с китайской инфекцией. В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 76 пациентов. У них была диагностирована пневмония, а тесты на инфекцию приходили положительными. Также у граждан были хронические заболевания — гипертония, хронический пиелонефрит и хронический бронхит.

Напоминаем, что в Москве ситуация со смертностью самая сложная в России. Всего в стране скончались от коронавируса более четырех тысяч человек, из них в Москве проживали 2,3 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что солнечный свет способен убивать коронавирус. Все происходит максимум за 15 минут.

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