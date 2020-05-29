Стационар онкоцентра в Петербурге закрыли из-за COVID-19

Пациенты временно не смогут получить медпомощь в дневном стационаре Городского онкодиспансера, расположенного на Березовой аллее.

Медучреждение закрыли в пятницу, 29 мая. Сейчас в стационаре проводится дезинфекция помещений из-за выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «Доктор Питер».

Пациентов, проходящих химиотерапию в ГКОД, распределят между другими отделениями — процедуры можно будет пройти в соседнем 10-м онкологическом отделении на той же аллее и в стационаре на проспекте Ветеранов.

Стационар онкоцентра проводит химиотерапевтической лечение пациентов с опухолями молочной железы, толстого кишечника, прямой кишки, желудка, пищевода, поджелудочной железы, меланомы, саркомы костей, головного мозга и неходжкинских лимфом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на базе онкодиспансера создадут отделение для онкобольных с коронавирусом.