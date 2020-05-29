Петербург и Щеглово с 1 июня свяжет автобус

Автобусы выйдут на маршрут с 1 июня. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Автобусы выйдут на маршрут с 1 июня. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В июне начинает работу межрегиональный автобусный маршрут №462Р. Курсировать он будет от Щеглово до станции метро «Ладожская» в Петербурге.

Первый автобус отправится в 10 часов 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ожидается, что запуск беспересадочного маршрута разгрузит улично-дорожную сеть поселка и обеспечит население Щеглово комфортным транспортом до метро.

С 1 июня также вносятся изменения в маршрут №462 «Углово — станция метро «Ладожская». Часть рейсов теперь будут осуществляться из Рахьи. Изменения внесли для удобства жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга возобновилась работа 16 коммерческих маршрутов. Часть транспорта временно не курсировала в связи с мерами, принятыми для борьбы с пандемией коронавируса.