Стало известно, когда состоится презентация PlayStation 5

Ожидается, что все пройдет 4 июня в 23:00 по московскому времени.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщают издания Bloomberg и VentureBeat. Компания Sony собирается провести презентацию PlayStation 5 всего через пару дней – 4 июня. Мероприятие состоится в онлайн-режиме. По предварительным данным, в этот же день будут представлены стартовые игры для PlayStation 5. Пока что источники ни в чем не уверены, потому что полноценной информации компания не предоставила. Есть также мнение, что 4 числа будет объявлено о выходе консоли. Непонятно, сколько она будет стоить, так как со стоимостью до сих пор не определились.

Напоминаем, что в 2020 году отменили игровую конференцию E3, что повлияло на планы производителей консолей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авто Премиум представит ŠKODA RAPID онлайн в формате видеопрезентации.