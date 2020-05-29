В Москве выпало рекордное количество осадков

В Москве выпало рекордное количество осадков
В Москве шел сильный дождь весь день. Фото: Pixabay

В последний раз суточный максимум для мая был установлен 70 лет назад.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец. Он заявил, что в эту пятницу в столице выпало рекордное количество осадков за последние 70 лет.

«В результате атаки балканского циклона на Москву за 29 мая 2020 года пролилось в общей сложности 52 миллиметра осадков, что эквивалентно месячной норме (51 миллиметр)»,

— объяснил Тишковец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия поставила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. С начала пандемии в стране скончались 4 тыс. 374 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в пятницу.

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