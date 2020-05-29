Звезды шоу-бизнеса подали заявки на получение МРОТ

Звезды шоу-бизнеса подали заявки на получение МРОТ
Николай Басков. Фото: vk.com/nbaskov

Среди них множество именитых звезд, которые рассчитывают на поддержку от государства во время пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Издание обратило внимание на то, что артисты разной величины наряду с простыми россиянами тоже обращаются в налоговую за обещанными государством субсидиями в размере МРОТ. Многие из них являются индивидуальными предпринимателями, которые выплачивают зарплаты менее чем 15 сотрудникам. На каждого из них положена выплата в размере 12,3 тысяч рублей.

За помощью обратился артист Николай Басков, который зарегистрировал ИП в 2004 году. Также поступил Филипп Киркоров – за МРОТ обратилась его компания, занимающаяся продажей одежды. Заявку отправила и певица Валерия, которая вместе с супругом занимается ресторанным бизнесом.

На МРОТ также рассчитывают Дима Билан, Яна Рудковская и многие другие звезды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лепса возмутили жалобы Пригожина на положение артистов.

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