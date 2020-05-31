«Надо работать»: Плющенко похвастался новеньким Porsche за 13 миллионов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию показал поклонникам свою новую машину. Евгений Плющенко похвастался в Сети автомобилем Porsche taycan Turbo S за 13 млн рублей.

О приобретении спортсмен рассказал в своем Instagram-аккаунте. Электрокар на авторынке стоит от 13 млн рублей.

Известный фигурист в видео подробно описывает технические характеристики машины и показывает иномарку со всех сторон. Он также рассказал, что для таких покупок необходимо много трудиться и всегда следить за собой.

«Просто надо работать!», — заявил Плющенко.

В комментариях к посту большинство подписчиков поздравили спортсмена. Некоторые поинтересовались стоимостью иномарки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Плющенко «выгнал» супругу из дома. Поводом для семейного расставания стал обычный чих.