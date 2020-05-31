За день в Петербурге активировали свыше 21 тысячи льготных проездных

За день в Петербурге активировали свыше 21 тысячи льготных проездных
Воспользоваться льготами снова можно будет с завтрашнего дня. Фото: Baltphоto/ Михаил Киреев

Сразу после объявления о разблокировке проездных для льготных категорий граждан жители Северной столицы активировали более 21,5 тысячи билетов.

Об этом в субботу, 30 мая, рассказали в городском комитете по транспорту. Подавляющее большинство петербуржцев обращались с просьбой восстановить Единые именные билеты, также возможность снова пользоваться льготным проездом оказалась актуальна для школьников и студентов. В общей сложности, за активацией билетов обратились 21 577 человек.

Отметим, что восстановить проездные билеты на общественный транспорт можно уже с 29 мая, а вот действовать они начнут только с понедельника, 1 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что о возобновлении действия льготных проездных в четверг, 28 мая, рассказали в городской администрации.

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За день в Петербурге активировали свыше 21 тысячи льготных проездных