В Петербурге больницу №14 оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение эпиднорм

В Петербурге больницу №14 оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение эпиднорм
Фото: Baltphoto

Уже второе медицинское учреждение Северной столицы получило 100-тысячный штраф за нарушение эпидемиологических и санитарных норм. На этот раз нарушителем стала Городская больница №14.

Кировский районный суд обязал больницу выплатить 100 тысяч рублей, так как сотрудники медучреждения не своевременно зарегистрировали внутрибольничную пневмонию и последующую смерть пациента, а также не передали данные о результатах клинических исследований больного.

Кроме того, противоэпидемические мероприятия проводились не в полном объеме, а пациенты, находившиеся с коронавирусными пациентами в приемном покое, не учитывались как контактные. В свою очередь, руководство больницы не стало признавать выявленные нарушения и отмечает, что в течение пандемии доходы учреждения резко снизились. Суд учел этот фактор, в связи с чем сумма штрафа ниже минимальной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичный штраф получил НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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В Петербурге больницу №14 оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение эпиднорм
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