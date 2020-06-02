За май браконьеры выловили ценных биоресурсов на полмиллиона рублей

Недавно пограничники задержали двоих браконьеров, выловивших более 150 кг рыбы. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Недавно пограничники задержали двоих браконьеров, выловивших более 150 кг рыбы. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

За минувший месяц сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти завели 39 дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды.

В 15 случаях дела были направлены в суд для назначения природопользования, из них 15 дел направлены в суд для назначения административного наказания в виде конфискации незаконных орудий добычи. Кроме того, зарегистрировано 10 фактов причинения ущерба в области природопользования на общую сумму 482 269 рублей.

В ходе задержания браконьеров изъято 223 кг водных биоресурсов, среди которых представители ценных видов, а также более 770 метров сетей. Злоумышленникам назначены штрафы на общую сумму более 31 тыс. рублей.