За май браконьеры выловили ценных биоресурсов на полмиллиона рублей

За минувший месяц сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти завели 39 дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды.
В 15 случаях дела были направлены в суд для назначения природопользования, из них 15 дел направлены в суд для назначения административного наказания в виде конфискации незаконных орудий добычи. Кроме того, зарегистрировано 10 фактов причинения ущерба в области природопользования на общую сумму 482 269 рублей.
В ходе задержания браконьеров изъято 223 кг водных биоресурсов, среди которых представители ценных видов, а также более 770 метров сетей. Злоумышленникам назначены штрафы на общую сумму более 31 тыс. рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники прокуратуры Петербурга нашли на просторах Сети сайт, где рассказывается как создать запрещенное орудие массового лова рыбы.