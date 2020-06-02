Россиянам показали образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Россиянам показали образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Конституция РФ. Фото: kremlin.ru

В Центральной избирательной комиссии России показали образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции.

Образец представили сегодня, второго июня. Так, участнику голосования будет задан один вопрос.

«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?», — написано в бланке.

Как сообщили РИА Новости, нужно поставить отметку в одном из расположенных ниже квадратиков с вариантами ответа «да» или «нет».

Кроме того, в верхней части бланка имеется разъяснение о порядке его заполнения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер объявил новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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