Путин объявил новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Россияне выскажут свое мнение через месяц.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказал президент России Владимир Путин. Он заявил, что уже через месяц, 1 июля, в стране состоится голосование, в рамках которого решится вопрос о принятии поправок в действующий основной закон. День сделают выходным, чтобы граждане смогли попасть на участки.

«Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие»,

— добавил глава государства.

Отмечается, что Путин рассчитывает на поддержку со стороны руководства регионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что голосование по поправкам к Конституции рекомендавали проводить несколько дней на воздухе. Избиркомам также рекомендовано провести голосования на открытом воздухе рядом с традиционными участками. Все поверхности будут обрабатываться ежечасно. Для этого организуют 10-минутные перерывы.